В ЦБ допустили, что цифровой рубль со временем заменит наличные деньги
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
«Мы считаем, что это третья форма денег, которая будет один к одному обмениваться с первой и второй формами. Опять же: пандемии спасибо, бумага — это инфекция. Как говорят — «грязные» деньги, так вот мы ещё получили и заразные», — цитирует РИА Новости Швецова.
Он заявил, что «наверное, это отходящая технология, которая обслуживает либо «серый» бизнес, либо когда нет альтернативы».
Первый зампред ЦБ отметил, что «покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении, и поэтому есть технология, которая может позволить заменить наличные деньги цифровыми рублями».
При этом, по его словам, это будет происходить долго.
Он пояснил, что, «во-первых, «серая» экономика быстро никуда не денется, во-вторых, есть ментальные преграды, поэтому это длинный переходный период».
«Мы же ушли от каких-то неудобных форм денег. Я думаю, наличные тоже когда-то, через десять, 20, 30 лет, будут маргинальными», — сказал Швецов.
Он добавил, что «цифровой рубль должен будет их заменить, и скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности».
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказала о планах создания прототипа цифрового рубля.
Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.