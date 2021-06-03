В ЦБ допустили, что цифровой рубль со временем заменит наличные деньги

Первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, допустил, что цифровой рубль со временем заменит наличные деньги.

«Мы считаем, что это третья форма денег, которая будет один к одному обмениваться с первой и второй формами. Опять же: пандемии спасибо, бумага — это инфекция. Как говорят — «грязные» деньги, так вот мы ещё получили и заразные», — цитирует РИА Новости Швецова.

Он заявил, что «наверное, это отходящая технология, которая обслуживает либо «серый» бизнес, либо когда нет альтернативы».

Первый зампред ЦБ отметил, что «покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении, и поэтому есть технология, которая может позволить заменить наличные деньги цифровыми рублями».

При этом, по его словам, это будет происходить долго.

Он пояснил, что, «во-первых, «серая» экономика быстро никуда не денется, во-вторых, есть ментальные преграды, поэтому это длинный переходный период».

«Мы же ушли от каких-то неудобных форм денег. Я думаю, наличные тоже когда-то, через десять, 20, 30 лет, будут маргинальными», — сказал Швецов.

Он добавил, что «цифровой рубль должен будет их заменить, и скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности».

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказала о планах создания прототипа цифрового рубля.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.