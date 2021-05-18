В ЦБ рассказали о планах создания прототипа цифрового рубля
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«Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года, и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — цитирует РИА Новости Скоробогатову.
Ранее Скоробогатова, говоря о внедрении цифрового рубля, заявляла, что с точки зрения этапов реализации проекта Банк России понимает, что необходимо двигаться очень аккуратно.
Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.