В ЦБ рассказали о планах создания прототипа цифрового рубля

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказала о планах создания прототипа цифрового рубля.

«Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года, и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — цитирует РИА Новости Скоробогатову.

Ранее Скоробогатова, говоря о внедрении цифрового рубля, заявляла, что с точки зрения этапов реализации проекта Банк России понимает, что необходимо двигаться очень аккуратно.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.