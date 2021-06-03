В Лиге безопасного интернета прокомментировали приговор Моргенштерну

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала приговор рэперу Алишеру Валиеву (Моргенштерну).

«Лига безопасного интернета приветствует сегодняшнее решение суда. Суд принял абсолютно верное и справедливое решение, исходя из тех материалов, которые были в наличии. В так называемом творчестве этого исполнителя и во всём его образе жизни, транслированном в соцсетях, очевидна системная и последовательная пропаганда употребления наркотиков», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, у исполнителя будет время подумать о том, какой вред он наносит детям и подросткам своей пропагандой.

Мизулина также отметила необходимость повышения тарифов за правонарушения такого рода.

«Штрафы за пропаганду наркотиков необходимо повышать, мы видим, что тот штраф, который был назначен (это максимально возможный штраф в рамках этого дела сегодня), не соответствует тому вреду, который его так называемым творчеством был нанесён детям и подросткам», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей Моргенштерну за пропаганду наркотиков в песнях и клипах.