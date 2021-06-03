Попова: вопрос вакцинации иностранцев от COVID-19 скоро будет решён

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопрос вакцинации иностранцев от коронавируса в России будет решен в ближайшее время.

«Чем быстрее такая возможность будет предоставлена, тем еще более безопасную территорию мы смогли бы создать. Для нас это важно, мы просили бы подумать над этим», — приводит РИА Новости её слова.

Он отметила, что тема «острая, понятная и известная».

«Я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим. Оно сейчас формулируется и готовится», — сказала Попова.

Ранее Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм.