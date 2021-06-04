Более 10 тысяч заключённых планируют сдавать экзамены в 2021 году

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Анастасия Румянцева
В 2021 году 10 568 заключённых планируют принять участие в итоговой аттестации в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Об этом RT рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
Более 10 тысяч заключённых планируют сдавать экзамены в 2021 году
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Также в ведомстве отметили, что ЕГЭ в 2021 году планируют сдавать 262 человека.

В 2020 году ГВЭ сдали 796 человек, ЕГЭ — 35 человек, пояснили в Рособрнадзоре.

Кроме того, стало известно, что в 2019 году ГВЭ сдали 8816 человек, ЕГЭ — 214 человек.

Как добавили в ведомстве, сокращение числа участников в 2020 году было продиктовано эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействованы трудовые мигранты.

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