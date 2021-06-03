Рабочий погиб при взрыве на руднике в Бурятии

В результате самопроизвольного взрыва взрывчатки на руднике «Владимирский» в Окинском районе Бурятии погиб один рабочий, семеро самостоятельно вышли на поверхность.

РИА Новости

© Марк Агнор