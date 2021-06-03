Рабочий погиб при взрыве на руднике в Бурятии
- РИА Новости
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«В штольне №1 рудника «Владимирский» произошёл самопроизвольный взрыв взрывчатки. В результате ЧП погиб один человек, ещё семеро вышли на поверхность самостоятельно», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.
По предварительным данным, рудник принадлежит золотодобывающей компании «Рифей». Обстоятельства происшествия выясняются.
23 мая в компании «Воркутауголь» сообщили, что в Коми эвакуируют работников из шахт «Воркутинская» и «Заполярная».