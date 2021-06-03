Рабочий погиб при взрыве на руднике в Бурятии

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RT
В результате самопроизвольного взрыва взрывчатки на руднике «Владимирский» в Окинском районе Бурятии погиб один рабочий, семеро самостоятельно вышли на поверхность.
Рабочий погиб при взрыве на руднике в Бурятии
  • РИА Новости
  • © Марк Агнор

«В штольне №1 рудника «Владимирский» произошёл самопроизвольный взрыв взрывчатки. В результате ЧП погиб один человек, ещё семеро вышли на поверхность самостоятельно», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

По предварительным данным, рудник принадлежит золотодобывающей компании «Рифей». Обстоятельства происшествия выясняются.

23 мая в компании «Воркутауголь» сообщили, что в Коми эвакуируют работников из шахт «Воркутинская» и «Заполярная».

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