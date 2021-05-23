В Коми эвакуируют работников двух шахт

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В компании «Воркутауголь» сообщили, что в Коми эвакуируют работников из шахт «Воркутинская» и «Заполярная».
В Коми эвакуируют работников двух шахт
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Отмечается что причиной эвакуации стала поломка электроподстанции, что в итоге привело к остановке работы одного вентилятора.

«23 мая в 13:00 поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты «Воркутинская». Вышла из строя электрическая подстанция, в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания. В 13:16 на место прибыли отделения военизированной горноспасательной части МЧС. В настоящее время происходит плановая эвакуация работников смен шахты «Воркутинская» (190 человек) и шахты «Заполярная» (195 человек)», — говорится в заявлении на странице компании в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Угрозы для жизни и здоровья сотрудников нет.

Вместе с этим РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает, что спасатели уже ликвидировали пожар на трансформаторе электроподстанции.

Ранее прокуратура организовала проверку законодательства о промышленной безопасности на руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината, где произошло возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна.

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