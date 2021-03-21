Прокуратура начала проверку из-за ЧП на шахте в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратурой Белгородской области в связи с возгоранием 21 марта 2021 года производственной техники в шахте АО «Яковлевский ГОК» организована проверка», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц организации в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности.
Как передаёт пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание в шахте в посёлке Яковлево локализовано.
Ранее сообщалось, что в шахте в посёлке Яковлево Белгородской области произошло возгорание проходческого комбайна.