Прокуратура начала проверку из-за ЧП на шахте в Белгородской области

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Прокуратура организовала проверку законодательства о промышленной безопасности на руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината, где произошло возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна.
Прокуратура начала проверку из-за ЧП на шахте в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры. 

«Прокуратурой Белгородской области в связи с возгоранием 21 марта 2021 года производственной техники в шахте АО «Яковлевский ГОК» организована проверка», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц организации в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности.

Как передаёт пресс-служба регионального ГУ МЧС,  возгорание в шахте в посёлке Яковлево локализовано.

Ранее сообщалось, что в шахте в посёлке Яковлево Белгородской области произошло возгорание проходческого комбайна.

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