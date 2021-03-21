Прокуратура начала проверку из-за ЧП на шахте в Белгородской области

Прокуратура организовала проверку законодательства о промышленной безопасности на руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината, где произошло возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна.

Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратурой Белгородской области в связи с возгоранием 21 марта 2021 года производственной техники в шахте АО «Яковлевский ГОК» организована проверка», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц организации в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности.

Как передаёт пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание в шахте в посёлке Яковлево локализовано.

Ранее сообщалось, что в шахте в посёлке Яковлево Белгородской области произошло возгорание проходческого комбайна.