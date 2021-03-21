В шахте в Белгородской области загорелся проходческий комбайн
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«В 10:17 мск 21 марта 2021 года на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании проходческого комбайна в шахте рудника в посёлке Яковлево Белгородской области. Установлено, что происходит загорание транспортировочной ленты проходческого комбайна», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «проводится эвакуация».
«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели работника в шахте на Чукотке в начале января.