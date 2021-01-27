СК возбудил уголовное дело после гибели работника шахты на Чукотке

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели работника в шахте на Чукотке в начале января. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении. По версии следствия, трагический инцидент произошёл из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ. На месте происшествия работает следственная группа. 5 января при ведении горных работ в шахте, расположенной в 120 км западнее села Рыркайпий Иультинского района Чукотского автономного округа, произошёл инцидент, связанный с получением смертельных травм работником, 1979 года рождения.