Онищенко оценил возможность ухудшения ситуации с COVID-19 осенью
- АГН «Москва»
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«Поскольку он (коронавирус) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всеми заболеваниями, которые передаются таким же путём», — приводит РИА Новости его слова.
Онищенко отметил, что если темпы вакцинирования будут на таком же низком уровне, то «рост заболеваемости будет».
По его словам, прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, ещё очень маленькая.
Ранее Онищенко призвал людей вакцинироваться вне зависимости от названия препарата.