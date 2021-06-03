Онищенко оценил возможность ухудшения ситуации с COVID-19 осенью

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость коронавирусом вырастет в осенний период, если темп вакцинирования останется на низком уровне.

«Поскольку он (коронавирус) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всеми заболеваниями, которые передаются таким же путём», — приводит РИА Новости его слова.

Онищенко отметил, что если темпы вакцинирования будут на таком же низком уровне, то «рост заболеваемости будет».

По его словам, прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, ещё очень маленькая.

Ранее Онищенко призвал людей вакцинироваться вне зависимости от названия препарата.