ВЦИОМ: россияне готовы оплачивать высокими налогами поддержку бедных
- РИА Новости
Уточняется, что речь идёт о большем количестве бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности.
Как отмечается, чаще всего такой вариант ответа выбирали люди от 60 лет.
Ещё 28% респондентов выступают за то, чтобы налоги были как можно меньше и каждый мог распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению.
Также выяснилось, что 45% граждан предпочитают платить больше налогов, если это даст им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг.
Кроме того, подавляющее большинство участников исследования (83%) высказались за прогрессивную шкалу налогообложения.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность поэтапного снижения налоговой нагрузки для многодетных семей в стране.