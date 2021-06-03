ВЦИОМ: россияне готовы оплачивать высокими налогами поддержку бедных

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Большинство россиян (54%) согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
ВЦИОМ: россияне готовы оплачивать высокими налогами поддержку бедных
  • РИА Новости

Уточняется, что речь идёт о большем количестве бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности.

Как отмечается, чаще всего такой вариант ответа выбирали люди от 60 лет.

Ещё 28% респондентов выступают за то, чтобы налоги были как можно меньше и каждый мог распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению.

Также выяснилось, что 45% граждан предпочитают платить больше налогов, если это даст им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. 

Кроме того, подавляющее большинство участников исследования (83%) высказались за прогрессивную шкалу налогообложения.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. 

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность поэтапного снижения налоговой нагрузки для многодетных семей в стране.

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