Медведев предложил поэтапное снижение налогов для многодетных семей

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность поэтапного снижения налоговой нагрузки для многодетных семей в стране.

Об этом он сказал на форуме «Большой семейный совет»

«Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи», — цитирует его ТАСС.

Медведев также предложил проработать вопрос дополнительной поддержки всех семей с детьми.

«Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — отметил он.

При этом, по мнению Медведева, этот вопрос стоит рассматривать в зависимости от ситуации в конкретном регионе страны.

Ранее RT писал, что в Госдуме предложили ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребёнка, а также повысить лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению, при условии, что у работника есть дети.