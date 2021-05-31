Медведев предложил поэтапное снижение налогов для многодетных семей
- Reuters
Об этом он сказал на форуме «Большой семейный совет»
«Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи», — цитирует его ТАСС.
Медведев также предложил проработать вопрос дополнительной поддержки всех семей с детьми.
«Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — отметил он.
При этом, по мнению Медведева, этот вопрос стоит рассматривать в зависимости от ситуации в конкретном регионе страны.
Ранее RT писал, что в Госдуме предложили ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребёнка, а также повысить лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению, при условии, что у работника есть дети.