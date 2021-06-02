В «Почте России» рассказали о новых сервисах

Глава «Почты России» Максим Акимов рассказал о новых сервисах.

В беседе с НТВ он отметил, что «Почта России» в современном мире — это уже не только доставка. Компания намерена организовать удобный сервис как для тех, кто покупает, так и для тех, кто продаёт.

«Наша задача — дать сервис и тому, кто торгует, чтобы из любой точки страны, из любого маркетплейса могли организовывать хранение, вести электронный документооборот, доставлять до любого склада. Создать решения, которые позволят управлять своей электронной полкой, не вставая со стула», — заявил Акимов.

По его словам, за два месяца «Почта России» открыла 5 тыс. точек приёма товаров от продавцов. За один квартал количество отправок товаров на экспорт выросло на 30%.

Также компания планирует развивать постаматы вместо отделений, чтобы упростить процедуру выдачи товаров.

В феврале телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье 328 отделений «Почты России» модернизируют и приведут к одному стилю к началу осени 2021 года.