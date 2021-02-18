В Подмосковье начинается модернизация отделений «Почты России»

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Порядка 328 отделений «Почты России» модернизируют и приведут к одному стилю в Подмосковье к началу осени 2021 года.
В Подмосковье начинается модернизация отделений «Почты России»
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов 18 февраля подписали соглашение о ремонте и модернизации почтовых пунктов.

Губернатор подчеркнул, что задача соглашения — осовременить сотни почтовых отделений к 1 сентября этого года. В них должно быть комфортно и удобно.

В 2021-м ремонт коснётся 328 отделений. 157 отделений уже отремонтировали за два года. Вместе с тем «Почта России» планирует открыть в регионе пять новых отделений и установить 135 постаматов.

Как ранее сообщали «Невские новости», вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что с 2021 по 2025 год в городе пройдёт капитальный ремонт в поликлиниках и кабинетах семейных врачей.

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