Более 100 тысяч обращений от жителей Подмосковья помог решить Центр управления регионом с начала года

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Более 100 тыс. обращений от жителей Московской области помог решить Центр управления регионом с начала 2021 года.
Более 100 тысяч обращений от жителей Подмосковья помог решить Центр управления регионом с начала года
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу областной Госжилинспекции.

Как заявила глава ведомства Ольга Федина, показатель первой половины этого года выше, чем за аналогичный период 2020-го.

В числе самых популярных вопросов — уборка подъездов, ремонт подъездных дверей, ремонт лифтов.

«Все категории из проблемного топа находятся на особом контроле Госжилинспекции. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления», — сказала Федина.

Ранее адвокат Владимир Постанюк рассказал о стандарте предоставления субсидий на оплату ЖКУ.

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