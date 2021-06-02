Более 100 тысяч обращений от жителей Подмосковья помог решить Центр управления регионом с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу областной Госжилинспекции.
Как заявила глава ведомства Ольга Федина, показатель первой половины этого года выше, чем за аналогичный период 2020-го.
В числе самых популярных вопросов — уборка подъездов, ремонт подъездных дверей, ремонт лифтов.
«Все категории из проблемного топа находятся на особом контроле Госжилинспекции. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления», — сказала Федина.
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