Адвокат рассказал о стандарте предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Адвокат Владимир Постанюк рассказал о стандарте предоставления субсидий на оплату ЖКУ.

«Сейчас предлагается установить стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи в зависимости от экономических и социальных особенностей субъектов РФ», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, предлагалось установить единый для страны лимит в 15%, но это предложение требовало корректировки, так как все регионы имеют свои особенности. Теперь критерии пересмотрят.

«О принятом решении станет известно ближе к 1 июля. Соответственно, при изменении процента совокупного ежемесячного дохода семьи может измениться возможность получения соответствующей субсидии», — отметил Постанюк.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 615 тыс. жителей Московской области получили бонусы и скидки за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг онлайн.