Более 615 тысяч жителей Подмосковья получили бонусы и скидки за своевременную оплату ЖКУ
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.
«На сегодня наиболее активными пользователями программы лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус» являются жители городских округов Балашиха, Красногорск и Люберцы», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.
По его словам, к акции постоянно присоединяются новые партнёры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил эффективность электронных платежей за ЖКУ.
Председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.