Более 615 тысяч жителей Подмосковья получили бонусы и скидки за своевременную оплату ЖКУ

Более 615 тыс. жителей Московской области получили бонусы и скидки за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг онлайн.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

«На сегодня наиболее активными пользователями программы лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус» являются жители городских округов Балашиха, Красногорск и Люберцы», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, к акции постоянно присоединяются новые партнёры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил эффективность электронных платежей за ЖКУ.

Председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.