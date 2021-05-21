Более 615 тысяч жителей Подмосковья получили бонусы и скидки за своевременную оплату ЖКУ

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Более 615 тыс. жителей Московской области получили бонусы и скидки за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг онлайн.
Более 615 тысяч жителей Подмосковья получили бонусы и скидки за своевременную оплату ЖКУ
  • © Алексей Сухоруков/РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

«На сегодня наиболее активными пользователями программы лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус» являются жители городских округов Балашиха, Красногорск и Люберцы», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, к акции постоянно присоединяются новые партнёры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил эффективность электронных платежей за ЖКУ.

Председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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