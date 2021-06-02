Эксперт рассказал о правильном отдыхе
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В беседе с Nation News он отметил, что, прежде чем приступить к отдыху, нужно чётко поставить цели и приоритеты рабочей деятельности, а также регулярно совершенствоваться в своей сфере. В таком случае будет гораздо легче грамотно тратить временной ресурс на работу и отдых.
Ключевым моментом в организации отдыха, по его словам, считается полное исключение атрибутов работы из своего досуга.
«Самое универсальное — это абстрагироваться от того, что тебя преследует, в чём ты живёшь всё время. Мы же на работе не отдыхаем, а работаем, зачем нужно работать на отдыхе? Здесь всё закономерно», — добавил эксперт.
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