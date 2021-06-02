Эксперт рассказал о правильном отдыхе

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Руководитель Международного центра психофизиологических исследований Максим Коваленко рассказал, как научиться правильно отдыхать.
Эксперт рассказал о правильном отдыхе
  • Pixabay

В беседе с Nation News он отметил, что, прежде чем приступить к отдыху, нужно чётко поставить цели и приоритеты рабочей деятельности, а также регулярно совершенствоваться в своей сфере. В таком случае будет гораздо легче грамотно тратить временной ресурс на работу и отдых.

Ключевым моментом в организации отдыха, по его словам, считается полное исключение атрибутов работы из своего досуга.

«Самое универсальное — это абстрагироваться от того, что тебя преследует, в чём ты живёшь всё время. Мы же на работе не отдыхаем, а работаем, зачем нужно работать на отдыхе? Здесь всё закономерно», — добавил эксперт.

Ранее, как сообщал kp.ru, практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.

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