Заслуженный учитель России высказался о ситуации с подростковой жестокостью
- Pixabay
«Подростковая жестокость была всегда, но если говорить о новом акте, то я бы назвал демонстративную жестокость. Они вывешивают её в интернете, хотя фактически это обвинительное заключение. Это новый момент, который и психологи пока не осознали», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, важно выстраивать диалог с ребёнком, завоёвывать его доверие.
Таким образом, считает эксперт, можно уберечь детей от опасностей в интернете. В качестве примера Бунимович привёл ситуации, когда подозрительные взрослые втираются в доверие к подросткам.
«Такие предложения — это не обязательно криминал, но всё-таки со стороны неизвестных взрослых предложения о встречах, прогулках по статистике каждый десятый подросток получает», — добавил он.
Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.