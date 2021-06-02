Заслуженный учитель России высказался о ситуации с подростковой жестокостью

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Бывший уполномоченный по правам ребёнка в Москве, заслуженный учитель России Евгений Бунимович высказался о ситуации с подростковой жестокостью.
Заслуженный учитель России высказался о ситуации с подростковой жестокостью
  • Pixabay

«Подростковая жестокость была всегда, но если говорить о новом акте, то я бы назвал демонстративную жестокость. Они вывешивают её в интернете, хотя фактически это обвинительное заключение. Это новый момент, который и психологи пока не осознали», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, важно выстраивать диалог с ребёнком, завоёвывать его доверие.

Таким образом, считает эксперт, можно уберечь детей от опасностей в интернете. В качестве примера Бунимович привёл ситуации, когда подозрительные взрослые втираются в доверие к подросткам.

«Такие предложения — это не обязательно криминал, но всё-таки со стороны неизвестных взрослых предложения о встречах, прогулках по статистике каждый десятый подросток получает», — добавил он.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.

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