В Москве началось комплексное благоустройство острова Балчуг
- Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Ранее работы начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.
«Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой — сделать территорию у воды комфортной и функциональной», — приводятся в материале слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Вице-мэр отметил, что с 2011 года были отремонтированы 32 набережные общей протяжённостью около 60 км.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».