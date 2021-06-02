В Москве началось комплексное благоустройство острова Балчуг

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В Москве в районах Замоскворечья и Якиманки специалисты приступили к комплексному благоустройству Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, а также Фалеевского переулка и Репинского сквера.
В Москве началось комплексное благоустройство острова Балчуг
  • Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ранее работы начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.

«Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой — сделать территорию у воды комфортной и функциональной», — приводятся в материале слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр отметил, что с 2011 года были отремонтированы 32 набережные общей протяжённостью около 60 км.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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