Пострадавшую при стрельбе в Казани девочку выписали из больницы
- © РИА Новости / Алексей Куденко
«Из федеральной клиники была выписана девочка 2007 года рождения, пострадавшая в 175-й гимназии. Сегодня её доставили из Москвы в Казань. Состояние оценивается как удовлетворительное», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, в федеральных клиниках остаются ещё четыре ребёнка и трое взрослых.
Кроме того, в стационаре Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана продолжают лечение трое пациентов.
Ранее из ДРКБ выписали ещё двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175.