Пострадавшую при стрельбе в Казани девочку выписали из больницы

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Пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175 девочка вернулась в Казань после лечения в Москве, проинформировал представитель Минздрава Республики Татарстан.
Пострадавшую при стрельбе в Казани девочку выписали из больницы
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Из федеральной клиники была выписана девочка 2007 года рождения, пострадавшая в 175-й гимназии. Сегодня её доставили из Москвы в Казань. Состояние оценивается как удовлетворительное», — приводит РИА Новости  сообщение.

Как уточняется, в федеральных клиниках остаются ещё четыре ребёнка и трое взрослых. 

Кроме того, в стационаре Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана продолжают лечение трое пациентов.

Ранее из ДРКБ выписали ещё двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175.

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