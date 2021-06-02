Пострадавшую при стрельбе в Казани девочку выписали из больницы

Пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175 девочка вернулась в Казань после лечения в Москве, проинформировал представитель Минздрава Республики Татарстан.

«Из федеральной клиники была выписана девочка 2007 года рождения, пострадавшая в 175-й гимназии. Сегодня её доставили из Москвы в Казань. Состояние оценивается как удовлетворительное», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, в федеральных клиниках остаются ещё четыре ребёнка и трое взрослых.

Кроме того, в стационаре Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана продолжают лечение трое пациентов.

Ранее из ДРКБ выписали ещё двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175.