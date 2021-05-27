В Казани выписали ещё двоих пострадавших при стрельбе в гимназии детей

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Из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) выписали ещё двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175.
В Казани выписали ещё двоих пострадавших при стрельбе в гимназии детей
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.

В стационаре ДРКБ остаются четверо детей. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, без отрицательной динамики. В Москве на лечении по-прежнему остаются трое взрослых и пятеро детей.

Всего на этой неделе выписали уже восьмерых детей, шесть из них — 24 мая.

По сообщениям ОТР, в Липецкой области начали проверять школы на готовность к нештатным ситуациям.

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