В Казани выписали ещё двоих пострадавших при стрельбе в гимназии детей
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Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.
В стационаре ДРКБ остаются четверо детей. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, без отрицательной динамики. В Москве на лечении по-прежнему остаются трое взрослых и пятеро детей.
Всего на этой неделе выписали уже восьмерых детей, шесть из них — 24 мая.
По сообщениям ОТР, в Липецкой области начали проверять школы на готовность к нештатным ситуациям.