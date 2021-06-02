В международной компании EY оценили действия властей Москвы в пандемию

В международной компании EY оценили действия властей Москвы во время пандемии. Исследование «COVID-19 в мегаполисах мира» подготовлено к Петербургскому международному экономическому форуму.

Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты изучили ситуацию в девяти крупных городах — Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве.

Как отметили специалисты, города, которые реализовывали режим локдауна (Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло), добились сравнительно низких показателей заболеваемости на душу населения, но длительный период действия ограничений привёл к заметному спаду экономики в этих городах.

«Успешно реализовать гибкий подход к введению ограничений — Москва, Нью-Йорк, Мадрид и Стокгольм — оказалось значительно сложнее: Москве одной из немногих удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных городов», — говорится в исследовании.

Партнёр EY Ольга Архангельская заявила, что Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, сохранив экономический потенциал. Она добавила, что в настоящее время столичная экономика демонстрирует восстановительный рост.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.