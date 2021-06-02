В Кировской области выявлено ещё 55 новых случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
Оперштаб Кировской области сообщил, что за минувшие сутки в регионе зафиксировали 55 новых случаев COVID-19.
В Кировской области выявлено ещё 55 новых случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43.

В больницах лечение проходят 979 человек. В реанимации в тяжёлом состоянии с коронавирусом находятся 66 пациентов, из них девять человек подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В регионе насчитывается 1719 амбулаторных больных. Выписаны после выздоровления 213 человек за сутки.

Лаборатории региона провели 2451 исследование за 24 часа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить