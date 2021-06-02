В Кировской области выявлено ещё 55 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб Кировской области сообщил, что за минувшие сутки в регионе зафиксировали 55 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает progorod43.

В больницах лечение проходят 979 человек. В реанимации в тяжёлом состоянии с коронавирусом находятся 66 пациентов, из них девять человек подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В регионе насчитывается 1719 амбулаторных больных. Выписаны после выздоровления 213 человек за сутки.

Лаборатории региона провели 2451 исследование за 24 часа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.