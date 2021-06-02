Володин прокомментировал закон о дополнительной защите граждан при оформлении кредитов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал закон о дополнительной защите граждан при оформлении кредитов, принятый в окончательном чтении.
Володин прокомментировал закон о дополнительной защите граждан при оформлении кредитов
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщают «Дни.ру».

«Принятый нами закон защитит заёмщиков от недобросовестных кредиторов», — заявил Володин.

По его словам, депутаты приняли ряд законов по защите прав граждан на финансовом рынке. Микрофинансовые организации больше не могут выдавать займы под залог жилья, усилена ответственность за нарушения при взыскании задолженности.

Кроме того, граждане, оказавшиеся в трудной ситуации, могут оформить отсрочку по выплате жилищного кредита.

Ранее, как сообщал kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.

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