В Ростуризме прокомментировали ситуацию с ценами на отдых

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Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с ценами на отдых.
В Ростуризме прокомментировали ситуацию с ценами на отдых
  • Pixabay

«Что касается случаев недобросовестной конкуренции, это, к примеру, односторонняя отмена бронирований — отмена брони и выставление того же самого номера по завышенной цене», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, каждым фактом занимаются отдельно.

Ростуризм запустил форму обратной связи — контрольтуризм.рф, куда поступают жалобы туристов. Информацию направляют в сам отель, а также в регион, ФАС и Роспотребнадзор.

Догузова отметила, что в целом бизнес ведёт себя ответственно.

«И все меры по ковиду соблюдают, которые тоже, кстати говоря, стоят немаленьких денег», — добавила она.

Ранее президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов в беседе с URA.RU рассказал о возможной альтернативе Турции.

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