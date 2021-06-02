В Ростуризме прокомментировали ситуацию с ценами на отдых

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с ценами на отдых.

«Что касается случаев недобросовестной конкуренции, это, к примеру, односторонняя отмена бронирований — отмена брони и выставление того же самого номера по завышенной цене», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, каждым фактом занимаются отдельно.

Ростуризм запустил форму обратной связи — контрольтуризм.рф, куда поступают жалобы туристов. Информацию направляют в сам отель, а также в регион, ФАС и Роспотребнадзор.

Догузова отметила, что в целом бизнес ведёт себя ответственно.

«И все меры по ковиду соблюдают, которые тоже, кстати говоря, стоят немаленьких денег», — добавила она.

Ранее президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов в беседе с URA.RU рассказал о возможной альтернативе Турции.