В Подмосковье 450 тысяч жителей оценили работу МФЦ

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Работу МФЦ Подмосковья оценили 450 тыс. жителей с начала года. Порядка 96% опрошенных поставили оценку «отлично».
В Подмосковье 450 тысяч жителей оценили работу МФЦ
  • © РИА Новости / Варвара Гертье

Об этом сообщает телеканал «360».

Жители оценивали работу МФЦ по нескольким параметрам, в числе которых — время ожидания, вежливость, комфорт офисов. Голосование проводилось посредством онлайн-опроса.

Министр госуправления Подмосковья Максим Рымар рассказал, что уровень удовлетворённости качеством услуг в МФЦ среди населения составил 96%. Он добавил, что в прошлом году за такой же период показатель составил 91%.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что с 19 апреля жители Санкт-Петербурга могут обратиться в МФЦ или районную администрацию за сертификатами на оплату летнего отдыха детей.

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