Матвиенко заявила, что в России не будет обязательной вакцинации от коронавируса

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Обязательной вакцинации от коронавируса в России не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила, что в России не будет обязательной вакцинации от коронавируса
  • © пресс-служба СФ

«Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чём говорил Владимир Владимирович Путин, — никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — цитирует Интерфакс Матвиенко.

В конце мая Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нельзя

По его словам, граждане должны сами осознать эту необходимость.

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