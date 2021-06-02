Матвиенко заявила, что в России не будет обязательной вакцинации от коронавируса

Обязательной вакцинации от коронавируса в России не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чём говорил Владимир Владимирович Путин, — никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — цитирует Интерфакс Матвиенко.

В конце мая Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нельзя.

По его словам, граждане должны сами осознать эту необходимость.