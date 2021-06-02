Матвиенко заявила, что в России не будет обязательной вакцинации от коронавируса
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«Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чём говорил Владимир Владимирович Путин, — никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — цитирует Интерфакс Матвиенко.
В конце мая Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нельзя.
По его словам, граждане должны сами осознать эту необходимость.