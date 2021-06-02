Эксперт оценил идею ограничить работу иноагентов в периоды избирательных кампаний

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман оценил в беседе с RT предложение запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний.

«Предполагаю, что эта инициатива получит развитие в российском законотворческом процессе. Она имеет под собой определённые политические и правовые основания. Например, НКО — иностранным агентам не разрешено вмешивается в российские политические дела, так почему же тогда СМИ, выполняющие функции иностранных агентов, публикуют разного рода социологические опросы в предвыборный период? И эти опросы, проведённые по совершенно непонятной методологии, как правило, искажают рейтинг кандидатов, представляющих власть и правящую партию, в меньшую сторону», — отметил специалист.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний.

Подробнее — в материале RT.