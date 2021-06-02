В Совфеде объяснили денонсацию Договора по открытому небу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

Цеков подчеркнул, что Россия выступала за продление этого договора.

Но с учётом того, что США отказались от этого предложения, а наша страна не получила никаких гарантий от стран Евросоюза, что результаты их контроля за нашей территорией не будут передаваться США, был сделан вывод, что продление этого договора вредит безопасности России, добавил сенатор.

«Поэтому наше решение является ответом на то решение, которое было принято прежде всего США и в принципе молчаливо было поддержано значительной частью стран Евросоюза», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.