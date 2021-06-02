В Вологодской области завели дело по факту взрыва баллона с газом
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
По последним данным, двое подростков 13 и 17 лет находятся в реанимации, ещё двое, 13 и 15 лет, — в отделении травматологии областной больницы.
О состоянии пятого пострадавшего не сообщается.
Ранее сообщалось, что пять детей пострадали при взрыве газа в Вологодской области.
В вологодском управлении МВД России рассказали подробности ЧП, в котором пострадали дети.