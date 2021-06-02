В Вологодской области рассказали подробности ЧП, в котором пострадали пять детей

В вологодском управлении МВД России рассказали подробности ЧП, в котором пострадали пять детей.

«В 20:50 1 июня в заброшенном доме в Сокольском районе играла компания детей, обнаружили баллон из-под пропана объёмом 50 литров, возможно, развели костёр, в результате чего произошло воспламенение баллона», — сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что дети в настоящее время находятся в больнице.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в СНТ Урожайный в городе Соколе.