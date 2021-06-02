В Вологодской области рассказали подробности ЧП, в котором пострадали пять детей

Короткая ссылка
В вологодском управлении МВД России рассказали подробности ЧП, в котором пострадали пять детей.
В Вологодской области рассказали подробности ЧП, в котором пострадали пять детей
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«В 20:50 1 июня в заброшенном доме в Сокольском районе играла компания детей, обнаружили баллон из-под пропана объёмом 50 литров, возможно, развели костёр, в результате чего произошло воспламенение баллона», — сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что дети в настоящее время находятся в больнице.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в СНТ Урожайный в городе Соколе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить