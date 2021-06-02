В Карелии прокуратура ведёт проверку по факту схода двух грузовых вагонов

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Во вторник, 1 июня, около 06:00 произошёл сход двух грузовых вагонов с рельсов в Карелии. По данному факту сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку.
В Карелии прокуратура ведёт проверку по факту схода двух грузовых вагонов

Как сообщает karelinform.ru, инцидент произошёл на подъездном пути к станции Лахколамен Суоярвского района республики.

Транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ЧП пострадавших нет. Как уточнили в прокуратуре, движение поездов приостановлено не было.

Ранее сообщалось, что на железной дороге в Свердловской области произошёл сход трёх цистерн с дизельным топливом.

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