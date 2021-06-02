В Карелии прокуратура ведёт проверку по факту схода двух грузовых вагонов
Как сообщает karelinform.ru, инцидент произошёл на подъездном пути к станции Лахколамен Суоярвского района республики.
Транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате ЧП пострадавших нет. Как уточнили в прокуратуре, движение поездов приостановлено не было.
Ранее сообщалось, что на железной дороге в Свердловской области произошёл сход трёх цистерн с дизельным топливом.