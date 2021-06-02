В Минприроды оценили расходы на проект по «генеральной уборке» в России

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Более 1 трлн рублей потребуется для реализации проекта по «генеральной уборке» окружающей среды в России, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
В Минприроды оценили расходы на проект по «генеральной уборке» в России
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам Козлова, 17 млрд рублей будет выделено до 2024 года на ликвидацию 500 скважин и подъём 79 затонувших судов.

«Нам нужно сегодня вместе с коллегами из Роспотребнадзора разработать методику, которая расставляет приоритеты: какие полигоны приносят больше вреда здоровью», — заявил он.

Отмечается, что на данный момент в России находится около 29 тыс. объектов накопленного вреда.

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил ситуацию с годовым объёмом твёрдых коммунальных отходов в России.

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