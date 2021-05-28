В РЭО оценили ситуацию с годовым объёмом ТКО в России

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Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил ситуацию с годовым объёмом твёрдых коммунальных отходов в России.
В РЭО оценили ситуацию с годовым объёмом ТКО в России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Сейчас на самом деле 59 млн, может быть, 61 млн — это близко к фактическому. Мы также смогли благодаря федеральной схеме считать отходы и по местам их образования. Мы видим, что происходит на сортировках: какой объём попадает на них, сколько заезжает на полигон», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, если говорить о 60 млн т отходов, то нужно понимать, сколько из них сортируется, сколько из сортированной фракции уходит на утилизацию, сколько попадает на полигонное захоронение.

«Если говорить, хватает ли полигонов сейчас под тот объём, который захоранивается, то в целом хватает. А если о том, является ли указанная ёмкость достаточной для продолжения функционирования системы, то не является», — отметил Буцаев.

Как добавил глава РЭО, необходимо строительство новых объектов.

«Во-первых, сами полигоны должны видоизмениться, во-вторых, мы должны понимать, что мы движемся к экономике замкнутого цикла, а это значит, что объёмы захоронений у нас должны каждый год снижаться», — сказал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал в беседе с ФАН о ситуации с раздельным сбором мусора в России.

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