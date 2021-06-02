Минэкономразвития пересморит перечень моногородов

Минэкономразвития России пересмотривает перечень российских моногородов, сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

«Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития», — цитирует РИА Новости Макиеву.

По её словам, в текущем списке несколько десятков моногородов уже стали городами «с устойчивой экономикой».

Она отметила, что моногорода сделали всё для того чтобы изменить структуру свой экономики.

13 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах продлят срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест.