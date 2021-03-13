Кабмин смягчил требования к резидентам ТОР в моногородах
- globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте правительства.
«Резидентам ТОР, расположенных в моногородах, продлят срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест», — говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление поможет предпринимателям быстрее справиться с последствиями пандемии коронавируса.
В августе 2020-го Мишустин заявил, что действие льгот по страховым взносам для ТОР после 2025 года может быть продлено, но раньше этого времени обсуждать данный вопрос не стоит.