Кабмин смягчил требования к резидентам ТОР в моногородах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах продлят срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест.
Кабмин смягчил требования к резидентам ТОР в моногородах
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте правительства

«Резидентам ТОР, расположенных в моногородах, продлят срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест», — говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление поможет предпринимателям быстрее справиться с последствиями пандемии коронавируса.

В августе 2020-го Мишустин заявил, что действие льгот по страховым взносам для ТОР после 2025 года может быть продлено, но раньше этого времени обсуждать данный вопрос не стоит.

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