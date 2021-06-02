В России запатентована система для распознавания возраста льда

Российская частная компания «БАРЛ» запатенотовала космическую систему дистанционного зондирования Земли, которая сможет распознавать возраст льда, говорится Федерального института промышленной собственности.

«Изобретение относится к информационным космическим системам (КС) для комплексного мониторинга Земли», — цитирует ТАСС документ.

Отмечается, что система также сможет выявлять суда с отключенным передатчиком сигналов системы AIS.

Она будет включать минимум один космический аппарат, наземный комплекс управления, комплекс приема и обработки изображений.

28 февраля первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе вышел на расчётную орбиту.