В России запатентована система для распознавания возраста льда
- globallookpress.com
«Изобретение относится к информационным космическим системам (КС) для комплексного мониторинга Земли», — цитирует ТАСС документ.
Отмечается, что система также сможет выявлять суда с отключенным передатчиком сигналов системы AIS.
Она будет включать минимум один космический аппарат, наземный комплекс управления, комплекс приема и обработки изображений.
28 февраля первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе вышел на расчётную орбиту.