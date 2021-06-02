Чемезов рассказал об окупаемости «Уралвагонзавода»

Концерн «Уралвагонзавод» почти добился собственной окупаемости, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Они сейчас практически вышли на уровень собственной окупаемости», — цитирует РБК Чемезова.

По его словам, оставшиеся кредиты предприятие покрывает за счёт собственных средств.

Он отметил, что долги УВЗ по кредитам составляют примерно 87 млрд руб.

21 февраля главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод» Андрей Терликов заявил, что предприятие намерено снизить стоимость производства российского танка Т-14 «Армата».