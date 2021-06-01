Эксперт оценила идею введения отцовского капитала

Короткая ссылка
Доцент кафедры социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Первого МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь прокомментировала предложение ввести отцовский многодетный капитал.
Эксперт оценила идею введения отцовского капитала
  • globallookpress.com

«Когда семьи лучше начинают жить — это прекрасно», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, если цель данного предложения в улучшении финансового положения семьи, то это хорошая мера, особенно если расширят условия использования.

«Нужно поднимать престиж отцов и матерей — это правильно», — отметила Лебедь.

Ранее актёр, один из основателей «Квартета И», а также отец троих детей Камиль Ларин в беседе с НСН оценил предложение ввести отцовский многодетный капитал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить