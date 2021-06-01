Эксперт оценила идею введения отцовского капитала

Доцент кафедры социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Первого МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь прокомментировала предложение ввести отцовский многодетный капитал.

«Когда семьи лучше начинают жить — это прекрасно», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, если цель данного предложения в улучшении финансового положения семьи, то это хорошая мера, особенно если расширят условия использования.

«Нужно поднимать престиж отцов и матерей — это правильно», — отметила Лебедь.

Ранее актёр, один из основателей «Квартета И», а также отец троих детей Камиль Ларин в беседе с НСН оценил предложение ввести отцовский многодетный капитал.