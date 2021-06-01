Эксперт оценила идею введения отцовского капитала
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«Когда семьи лучше начинают жить — это прекрасно», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, если цель данного предложения в улучшении финансового положения семьи, то это хорошая мера, особенно если расширят условия использования.
«Нужно поднимать престиж отцов и матерей — это правильно», — отметила Лебедь.
Ранее актёр, один из основателей «Квартета И», а также отец троих детей Камиль Ларин в беседе с НСН оценил предложение ввести отцовский многодетный капитал.