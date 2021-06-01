Камиль Ларин из «Квартета И» оценил идею введения отцовского капитала

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Актёр, один из основателей «Квартета И», а также отец троих детей Камиль Ларин оценил предложение ввести отцовский многодетный капитал.
Камиль Ларин из «Квартета И» оценил идею введения отцовского капитала
  • © Elena Sikorskaya
  • globallookpress.com

«Поддерживать надо. В Китае вот оживились, сняли ограничения и даже будут стимулировать рождение детей. Тот, кто хочет рожать, тот рожает, несмотря на капитал, а если уж дают капитал, то почему бы его не использовать, если есть такие средства, а они есть наверняка», — заявил он в беседе с НСН.

Артист также призвал серьёзно проработать вопрос помощи детям с тяжёлыми заболеваниями, которым средства на лечение собирают всей страной.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова в беседе со «Взглядом» прокомментировала инициативу.

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