Эксперт рассказал о причинах, почему некоторые россияне не берут отпуск

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин рассказал, почему некоторые россияне не берут отпуск.
Эксперт рассказал о причинах, почему некоторые россияне не берут отпуск
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«Люди стремятся к тому, чтобы использовать время, чтобы больше заработать. Ни для кого не секрет, что у нас большая закредитованность работников сегодня», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Вторым обстоятельством Шеин назвал то, что более 30 млн российских работников заняты без оформления трудовых договоров.

Согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», 33% россиян не были в отпуске более двух лет, ещё 15% не отдыхали более года.

Ранее, как сообщала газета «Известия», жители России рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха.

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