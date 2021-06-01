Эксперт рассказал о причинах, почему некоторые россияне не берут отпуск
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«Люди стремятся к тому, чтобы использовать время, чтобы больше заработать. Ни для кого не секрет, что у нас большая закредитованность работников сегодня», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Вторым обстоятельством Шеин назвал то, что более 30 млн российских работников заняты без оформления трудовых договоров.
Согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», 33% россиян не были в отпуске более двух лет, ещё 15% не отдыхали более года.
Ранее, как сообщала газета «Известия», жители России рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха.