Эксперт рассказал о причинах, почему некоторые россияне не берут отпуск

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин рассказал, почему некоторые россияне не берут отпуск.

«Люди стремятся к тому, чтобы использовать время, чтобы больше заработать. Ни для кого не секрет, что у нас большая закредитованность работников сегодня», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Вторым обстоятельством Шеин назвал то, что более 30 млн российских работников заняты без оформления трудовых договоров.

Согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», 33% россиян не были в отпуске более двух лет, ещё 15% не отдыхали более года.

Ранее, как сообщала газета «Известия», жители России рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха.