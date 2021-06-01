Психолог рассказала о важности обучения ребёнка работе с трудными ситуациями

Психолог Татьяна Черепанова рассказала, что родителям важно обучать своих детей правильно разбираться с трудными ситуациями.

«Это возможно, но очень часто родители ставят задачу оградить и избежать. На самом деле правильнее социализировать и адаптировать детей к различным условиям, потому что жизнь большая», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, ребёнок должен уметь правильно выходить из ситуации, в которой оказался.

Как считает Черепанова, обучение лучше проводить в игровой форме.

«Ошибки — это опыт. Если мы прожили его, то уже в следующий раз мы будем по-другому себя вести, это наши реалии жизни», — добавила эксперт.

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