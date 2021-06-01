Психолог рассказала, как увлечь детей чтением в летние каникулы

Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, как увлечь детей чтением в летние каникулы.

Об этом сообщает ФАН.

Во время пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», эксперт заявила, что если ребёнок растёт в окружении литературы, он сам будет читать, а если в семье есть только справочники, то вероятность, что школьник возьмёт в руки книгу, очень мала.

«Нужно подсовывать что-то интересное, но начинать точно стоит не с «Анны Карениной». С ребёнком нужно обсуждать прочитанное, смотреть с ним кино, предлагать книги ненавязчиво и спокойно», — отметила Яничева.

Как считает эксперт, хорошей альтернативой бумажной книге является аудиокнига, однако её восприятие зависит от психических особенностей читающего.

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