Психолог рассказала, как увлечь детей чтением в летние каникулы

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Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, как увлечь детей чтением в летние каникулы.
Психолог рассказала, как увлечь детей чтением в летние каникулы
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Об этом сообщает ФАН.

Во время пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», эксперт заявила, что если ребёнок растёт в окружении литературы, он сам будет читать, а если в семье есть только справочники, то вероятность, что школьник возьмёт в руки книгу, очень мала.

«Нужно подсовывать что-то интересное, но начинать точно стоит не с «Анны Карениной». С ребёнком нужно обсуждать прочитанное, смотреть с ним кино, предлагать книги ненавязчиво и спокойно», — отметила Яничева.

Как считает эксперт, хорошей альтернативой бумажной книге является аудиокнига, однако её восприятие зависит от психических особенностей читающего.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.

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