Психолог дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
«Лагерь важно выбирать, основываясь на отзывах других родителей. Также можно заранее связаться с администрацией лагеря и узнать, кто будет вожатым. Далее можно познакомиться с самим вожатым или руководителем отряда», — заявила она на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».
По её словам, важно увидеть, насколько внимательными, заботливыми и понимающими являются эти сотрудники.
Как отметила Яничева, важно созваниваться с ребёнком во время смены, узнавать о его психологическом состоянии.
«Даже в тех лагерях, где действуют строгие правила, выделяется час на звонки. Если вы чувствуете, что ребёнка что-то тревожит, нужно выходить на взрослых и решать проблему», — цитирует эксперта ФАН.
Ранее детский психолог Ирина Таранова рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.