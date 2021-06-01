Психолог дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей

Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей.

Об этом сообщает Nation News.

«Лагерь важно выбирать, основываясь на отзывах других родителей. Также можно заранее связаться с администрацией лагеря и узнать, кто будет вожатым. Далее можно познакомиться с самим вожатым или руководителем отряда», — заявила она на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По её словам, важно увидеть, насколько внимательными, заботливыми и понимающими являются эти сотрудники.

Как отметила Яничева, важно созваниваться с ребёнком во время смены, узнавать о его психологическом состоянии.

«Даже в тех лагерях, где действуют строгие правила, выделяется час на звонки. Если вы чувствуете, что ребёнка что-то тревожит, нужно выходить на взрослых и решать проблему», — цитирует эксперта ФАН.

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