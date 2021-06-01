Психолог дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей

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Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей.
Психолог дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«Лагерь важно выбирать, основываясь на отзывах других родителей. Также можно заранее связаться с администрацией лагеря и узнать, кто будет вожатым. Далее можно познакомиться с самим вожатым или руководителем отряда», — заявила она на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По её словам, важно увидеть, насколько внимательными, заботливыми и понимающими являются эти сотрудники.

Как отметила Яничева, важно созваниваться с ребёнком во время смены, узнавать о его психологическом состоянии.

«Даже в тех лагерях, где действуют строгие правила, выделяется час на звонки. Если вы чувствуете, что ребёнка что-то тревожит, нужно выходить на взрослых и решать проблему», — цитирует эксперта ФАН.

Ранее детский психолог Ирина Таранова рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.

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