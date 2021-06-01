Психолог рассказал о причинах нежелания подростков делиться переживаниями с родителями

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Психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.
Психолог рассказал о причинах нежелания подростков делиться переживаниями с родителями
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«Самая главная сегодня, по существу, проблема — это потеря связи между поколениями», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, распад коммуникаций между взрослыми и детьми нарастает всё более сильно в разных странах, и Россия здесь не исключение.

Как отметил Асмолов, подростки чаще доверяют самим себе и реже — миру школы и родителей.

«Более того, подростковая субкультура начинает сама для себя создавать программы вхождения в этот мир. И совсем необязательно — именно через мир взрослых», — сказал он.

Эксперт добавил, что всё зависит от стратегии поведения взрослого сообщества — если они поймут, что главной формой общения с подростками является диалог, понимающий разговор, а не приказы или крик, то отношения станут меняться.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.

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