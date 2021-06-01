Эксперт дала рекомендации по выполнению школьных заданий во время каникул

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Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала рекомендации по выполнению школьных заданий во время каникул.
Эксперт дала рекомендации по выполнению школьных заданий во время каникул
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает ФАН.

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» эксперт посоветовала не превращать лето в ежедневное чтение нотаций. Если ребёнок учится в начальной школе, то родители должны взять на себя основную ответственность за планирование времени.

«Но, скорее всего, это больше будет такое указание, чем переговоры о том, что полчаса ребёнок занимается заданиями и каждый день родитель это проверяет», — сказала Яничева.

По её словам, все задания должны быть дозированными.

Как отметила эксперт, с подростками можно договориться, какой режим предпочтительнее, также можно обсудить помощь от взрослого.

«Здесь родителю тоже необходимо включить себя и не забывать контролировать и распределять эту нагрузку», — добавила Яничева.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.

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