Эксперт дала рекомендации по выполнению школьных заданий во время каникул

Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала рекомендации по выполнению школьных заданий во время каникул.

Об этом сообщает ФАН.

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» эксперт посоветовала не превращать лето в ежедневное чтение нотаций. Если ребёнок учится в начальной школе, то родители должны взять на себя основную ответственность за планирование времени.

«Но, скорее всего, это больше будет такое указание, чем переговоры о том, что полчаса ребёнок занимается заданиями и каждый день родитель это проверяет», — сказала Яничева.

По её словам, все задания должны быть дозированными.

Как отметила эксперт, с подростками можно договориться, какой режим предпочтительнее, также можно обсудить помощь от взрослого.

«Здесь родителю тоже необходимо включить себя и не забывать контролировать и распределять эту нагрузку», — добавила Яничева.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.