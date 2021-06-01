В Сочи объявлено штормовое предупреждение

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В Сочи объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются ливни с грозами и градом.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков в период с 18:00 1 июня до 18:00 2 июня 2021 года на территории Сочи местами ожидаются сильный дождь, гроза. Со второй половины ночи и до конца дня 2 июня ожидается целый комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы городской администрации.

Отмечается, что на реках возможны резкие подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объёма.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае с 1 по 3 июня будет действовать ряд штормовых предупреждений.

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