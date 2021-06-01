В ряде регионов Краснодарского края действуют штормовые предупреждения

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В Краснодарском крае с 1 по 3 июня будет действовать ряд штормовых предупреждений.
В ряде регионов Краснодарского края действуют штормовые предупреждения
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По данным краснодарского гидрометцентра, в краевом центре днём 1 июня пройдёт кратковременный дождь с грозой. Порывы южного ветра могут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +22...+24 °С.

Дожди и грозы пройдут в этот день и в некоторых районах Кубани. В среду, 2 июня, и в четверг, 3 июня, в Краснодарском крае ожидается дождливая погода, местами пройдёт сильный ливень с грозой и градом. А порывы ветра в некоторых районах могут достигать 20 м/с.

Из-за сильных ливней и ветра спасатели объявили с 1 по 3 июня штормовое предупреждение. Оно действует на всей территории региона, за исключением Сочи. В эти же дни объявлено штормовое предупреждение по формированию смерчей над Чёрным морем — на участке от Анапы до Магри.

Ранее телеканал «360» сообщал о работе по устранению последствий непогоды в Санкт-Петербурге.

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